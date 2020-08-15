Тамбов, , 11:44 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 15 августа в региональном оперативном штабе.

«24 новых случая сегодня. Из них: 5 мужчин, 18 женщин, 1 ребёнок (мальчик 10 лет). Возраст взрослых заболевших от 25 до 78 лет. Прибывших из других регионов нет, 24 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6384 человек, 5609 пациентов уже выздоровели, умерли 44 пациента. Лечение в стационарах продолжают 247 человек, из них диагноз «пневмония» у 186 человек.