Тверь, , 11:39 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 15 августа в региональном оперативном штабе.

«В Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3996, за последние сутки 16 человек. 851 изолирован и находится под постоянным медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

Два пациента за сутки скончались, всего в регионе за период пандемии умерли 167 пациентов с коронавирусом. В общей сложности на территории Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5014 человек. В регионе проведено более 153 тыс. исследований на инфекцию.