Ханты-Мансийск, , 11:32 — REGNUM Большинство школ Югры готовы к приёму детей для очной формы обучения. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира в своём инстаграм-аккаунте.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наталья Комарова отметила, что в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями в школах будут применены динамическое расписание уроков и звонков, закрепление за каждым классом отдельного кабинета для обучения по всем предметам, будет применяться график питания в столовой с рассадкой учащихся в удалении друг от друга. Кроме того, в учебных учреждениях открываются несколько ходов для разделения потоков учащихся.

Педагоги будут соблюдать масочный режим. На уроках допускается нахождение учителя без маски. В школах предусмотрена ежедневная термометрия и дезинфекция.

В первую смену с 1 сентября 2020 года будут обучаться 67,5% школьников Югры.