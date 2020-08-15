Воронеж, , 11:31 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 15 августа в региональном оперативном штабе. Всего за период пандемии в регионе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 12 560 человек.

За сутки статистика смертности среди пациентов с подтверждённым заражением в регионе пополнилась ещё на одного человека. Всего от осложнений после инфекции скончались 110 человек.

255 человек за минувшие сутки выписаны с выздоровлением. Всего после коронавируса выздоровели 10 936 пациентов, у которых заражение было подтверждено тестами, и 2087 человек с диагнозом, поставленным с помощью КТ.