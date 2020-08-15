Москва, , 12:26 — REGNUM Страховые компании не имеют права навязывать автовладельцу оформление нового полиса ОСАГО в случае, если в него нужно вносить изменения. Об этом 15 августа сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информационные письма Центробанка России.

Страховка ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает регулятор, письма которого цитирует издание, теперь страховщики обязаны вносить изменения в полис ОСАГО (как бумажный, так и электронный) по первому требованию владельца.

«Например, если документы на машину были утеряны или похищены и гражданин получил дубликаты, он вправе изменить серию и номер документов на транспортное средство в договоре ОСАГО, и страховщик обязан это сделать по его заявлению», — говорится в послании.

Также подчеркивается, что страховые компании должны вносить изменения в полисы независимо от того, кто их допустил — сам автовладелец или представитель страховщика.

Кроме этого, уточняется, что во время взаимодействия с участниками рынка в рамках поведенческого надзора ЦБ было обнаружено, что компании вместо изменений предлагали клиенту оформить новый полис. При этом отмечается, что данная ситуация является нарушающей закон.

«Поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО», — также говорится в послании.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 августа из опроса ИХ «Ромир» стало известно, какие страховые компании жители России считают надёжными.