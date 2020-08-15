Москва, , 11:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что началось массовое производство российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Российская вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения России

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса. Вакцина получила название «Спутник V».

Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию этим препаратом надо проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Разработчики гарантируют, что иммунитет против коронавируса будет сохраняться в организме привитого до двух лет.