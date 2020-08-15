Москва, , 11:19 — REGNUM За сутки в Российской Федерации выявили 5061 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в 26,7% от выявленных за сутки случаев нет никаких клинических проявлений болезни.

Таким образом, с начала пандемии в России зарегистрировано 917 884 случая COVID-19. Выздоровели уже 729 411 человек, скончались — 15 617 человек. В больницах с диагнозом COVID-19 остаются около 170 тысяч человек.