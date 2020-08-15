Ханты-Мансийск, , 11:01 — REGNUM В вузах Югры с 1 сентября возобновляются занятия в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Также вводится обязательный масочный режим, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Уточняется, что без масок допускаются студенты на творческие занятия. Преподавателям разрешено снимать маску во время лекций. Во всех вузах будет проводиться ежедневная термометрия и дезинфекция.

Отмечается, что студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Предоставлена возможность сотрудникам вузов работать, а студентам обучаться дистанционно.

Иностранные студенты вузов Югры смогут приступить к учебе только после 14-дневной изоляции и сдачи теста на коронавирус.