Москва, , 10:00 — REGNUM С 15 августа Россией возобновляется прерванное ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции авиационное сообщение с четвертой страной — Швейцарией — и состоится первый авиарейс по маршруту Москва-Женева.

Также известно, что рейсы из России в настоящее время будет выполнять компания «Аэрофлот» и первый рейс вылетит из Москвы в 13:50 мск, также в дальнейшем планируется один еженедельный рейс.

Кроме этого, уточняется, что полеты будут проходить по сокращенной программе в сравнении с той, которая действовала до введения ограничений из-за коронавируса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 августа Россия возобновляет авиационное сообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, однако рейсов в последнюю страну из РФ пока нет.