Сочи, Краснодарский край, , 08:36 — REGNUM С начала курортного сезона, который в 2020 году существенно задержался из-за пандемии коронавируса, Сочи принял уже 1,5 млн туристов. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Пляж Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Мэр сообщил, с момента начала поэтапного снятия ограничений туристический поток в Сочи постоянно растет.

«С момента снятия ограничений турпоток составил около 1,5 миллиона человек, в том числе более миллиона гостей — в организованном секторе», — рассказал Копайгородский.

Средняя загрузка сочинских здравниц, отелей и частных гостиниц — 96%, — это пиковые значения минувшего года.

При этом растет спрос на туры и путевки в бархатный сезон.

При благоприятной эпидемиологической ситуации в Сочи будет много гостей и в межсезонье и в бархатный сезон.