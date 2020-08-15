Киев, , 08:38 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины священника из так называемой Православной церкви Украины (объединение украинских раскольников) Романа Винника выгнали из автобуса за замечание о том, что в салоне общественного транспорта звучала «русская попса». Об этом Винник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Мужчина, проживающий в городе Долина Ивано-Франковской области, вынужден был выйти из автобуса в селе Вестовая Калушского района Ивано-Франковской области.

«За то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет русская попса меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в с. Вестовая оттуда добрался благодаря добрым людям домой. Ужас… где мы живем. Калуш, где музей Степану Бандере… люди очнитесь», — написал он.

Примечательно, что пассажиров автобуса из Одессы священнослужитель назвал коллаборантами.

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Напомним, ранее водитель автобуса, ехавшего из Луцка в Киев, отказался выполнять требование одной из пассажирок прекратить демонстрацию сериала на русском языке. В итоге женщину вместе с попутчицей высадили из автобуса.