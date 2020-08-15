Нью-Дели, , 08:26 — REGNUM Три вакцины от коронавирусной инфекции проходят в Индии клинические испытания и уже готов план по их использованию гражданами страны. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 15 августа заявил во время выступления в честь Дня независимости Индии.

«Три вакцины сейчас находятся на разных этапах тестирования. Когда ученые дадут добро, мы уже будем готовы с планом производства. У нас также есть дорожная карта того, как вакцина дойдёт до каждого индийца за предельно короткий срок», — сказал Моди во время своего выступления с балкона крепости Красный форт.

По его словам, каждый гражданин Индии в рамках национальной программы цифрового здравоохранения получит идентификационную карту здоровья, в которой при каждом посещении врача или аптеки «на общенациональном уровне» будут отмечаться его данные.

«От назначения врача до рекомендованного лекарства — всё будет указано в вашем профиле здоровья», — подчеркнул Моди. Он также поблагодарил работников здравоохранения, врачей и медсестёр — всех тех, кто «служа нации» борется с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Индии вакцина Covaxin от коронавируса, которую создала компания Bharat Biotech, успешно проходит первую стадию клинических испытаний.

Ранее также сообщалось о начале испытаний вакцины ZyCoV-D индийской компании Zydus Cadila и о начале заключительного этапа испытаний в Индии вакцины от коронавируса Covishield, которая была разработана Оксфордским университетом совместно с австрийской компанией AstraZeneca.

Читайте также: В Индии начали заключительные испытания вакцины от SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии проходит первый этап испытаний вакцины от SARS-CoV-2