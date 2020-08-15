Москва, , 08:24 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 16 августа потеплеет до +20.+23 градусов Цельсия. Об этом Вильфанд сообщил сегодня, 15 августа, в интервью РБК.

По словам Вильфанда, временное похолодание в столичном регионе уходит и возвращается обычная августовская погода.

«Возвращается нормальная погода, но в московском исполнения для конца второй декады августа», — сказал специалист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прохладную погоду в Центральную Россию принес циклон, сформировавшийся в Арктике. Синоптики считают, что это была репетиция осени.