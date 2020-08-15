Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Поклонники Mortal Kombat 11 считают, что они нашли секретный бой, который либо появится в лижайшее время в игре, либо уже содержится в ней, но ещё никем не обнаружен. Об этом 15 августа сообщил портал Comicbook.

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом), известный в Twitter под ником Thetiny, заявил, что скин (образ персонажа) Скорпиона, который недавно анонсировали разработчики для соревнования Kombat League, может говорить о том, что секретный бой, информация о котором попала в сеть в июне 2020 года — это бой с Рептилией.

«Я говорил вам, ребята, что они добавили секретный бой Рептилии, — написал Thetiny, — подождем, чтобы увидеть, как его разблокировать!».

https://twitter.com/thethiny/status/1293339388513058816

Напомним, в июне 2020 года Thetiny обнаружил в файлах Mortal Kombat 11 ссылки на секретный бой с Рептилией. Тогда он пришёл к выводу, что поклонники файтинга (игра, в оторой упор сделан на рукопашный бой) пока не обнаружили эту битву в игре.

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