Лима, , 07:34 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Перу увеличилось с учетом корректировки еще на 8300 и составило 516 396. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Среди новых фактов инфицирования 4189 были зафиксированы за последние 24 часа. Еще 4111 случая числились ранее как подозрительные и добавлены после подтверждения.

Также за сутки в стране умерло 208 пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Перу было выявлено 25 856 случаев от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Еще 354 232 человека излечились и выписаны из медучреждений. За весь период наблюдений исследовано 2 705 122 проб анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа, по данным ВОЗ, в мире с начала пандемии зарегистрировано 751 154 факта смерти от COVID-19.

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