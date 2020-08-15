Нью-Йорк, США, , 07:31 — REGNUM Джо Кири, исполняющий в сериале «Очень странные дела» роль Стива Харрингтона, рассказал, чего могут ожидать фанаты от четвёртого сезона. Об этом 15 августа сообщил портал Comicbook.

Журналисты спросили его, есть ли у него какие-либо «гиперболические заявления» по поводу предстоящего продолжения шоу.

«Это безумие! Хм, что сказать… Надеюсь, это того стоит», — сказал Кири.

Ранее актриса Наталия Дайер, играющая в «Очень странных делах» роль Нэнси, сказала, что задержка производства шоу, возможно, сыграла на руку братьям Мэтту и Россу Дафферам и сценаристам. Она пояснила, что обычно сценарий пишется практически «на ходу», а в этом случае создатели сериала получили время для размышлений.

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