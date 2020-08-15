Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Производитель напитков Monster Energy, возможно, нечаянно допустил утечку информации о цене будущей консоли Xbox Series X. Об этом 14 августа сообщил портал Comicbook.

Компания объявила, что в рамках акции, посвящённой игре Halo Infinite, которая стартует 1 сентября 2020 года, она раздаст 200 призов, в числе которых также будут присутствовать копии Halo Infinite и консоли Xbox Series X. Общий призовой фонд в денежном выражени составит $119 998, что означает, что на каждый приз приходится $599,99.

Издание предположило, что цена консоли может оказаться равной примерно $600 или $550, если учесть, что копия игры не имеет стоимости.

Ранее Microsoft сообщила, что Xbox Series X выйдет в продажу в ноябре 2020 года. Некоторые эксперты заявили, что релиз консоли наверняка состоится в пятницу, таким образом, продажи могут стартовать 6, 13 или 20 ноября 2020 года.

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