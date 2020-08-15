Одесса, Украина, , 07:13 — REGNUM В результате обследования очага заболевания сибирской язвой в Одесской области специалисты не выявили опасного патогена или мутаций в изученных образцах, сообщает Центр общественного здоровья минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что речь идет об обычном возбудителе сибирской язвы. В последний раз в Одесской области заболевание было зарегистрировано в Саратском районе в 2018 году.

Специалисты провели дезинфекцию мест, где находился пациент, определили круг контактировавших с ним лиц и организовали за ними медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Одесской области был выявлен случай заболевания сибирской язвой у мужчины, который занимается перепродажей животных.

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