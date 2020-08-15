Петропавловск-Камчатский, , 06:41 — REGNUM Рассмотрение первой версии паспорта национального проекта по туризму состоится в Правительстве России 17 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Петропавловске-Камчатском, посвящённом развитию экологического туризма.

«Напоминаю, что мы уже в понедельник рассмотрим материалы Ростуризма, первую версию паспорта нацпроекта», — сказал он.

По словам вице-премьера, в документе должны найти отражение и «занять там достойное место» туристические объекты Дальнего Востока. Он также попросил Ростуризм и Минприроды подключиться к работе по разработке нацпроекта.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России сообщало, что Ростуризм планирует завершить работу над национальным проектом до конца 2020 года.

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