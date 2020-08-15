Петропавловск-Камчатский, , 06:29 — REGNUM Проанализировать эффективность работы российских туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) поручил 15 августа Минэкономразвития и Ростуризму вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Петропавловске-Камчатском.

В ходе встречи он напомнил, что сегодня в России действует законодательство об ОЭЗ, и уже создано десять туристических зон. «Подготовьте информацию, посмотрим, насколько эффективно были использованы те преференции, которые ОЭЗ дает», — сказал вице-премьер.

Главной темой совещания стало развитие экотуризма в России. Чернышенко отметил, сегодня в мире доля этого направления в общем объёме отрасли достигает 25%, и при этом она ежегодно растёт более чем на четверть. В России на долю экотуризма приходится всего 2%, поэтому вице-премьер заявил, что в этой сфере происходит «системная недоработка».

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