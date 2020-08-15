Мехико, , 06:11 — REGNUM 511 369 случаев заражения SARS-CoV-2, включая 5618 за последние сутки, зарегистрировали на территории Мексики мединские службы республики, сообщил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа.

Также за истекшие 24 часа в стране от осложнений, связанных с COVID-19, скончалось 615 пациентов. Всего в Мексике было зафиксировано 55 908 фактов смерти при данном заболевании.

Еще 345 653 пациента выздоровели. Кроме того, в республике с начала пандемии было исследовано 1 156 852 образца анализа на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа аргентинский президент Альберто Фернандес заявил, что Аргентина и Мексика будут участвовать в производстве вакцины против коронавируса, которая была разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

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