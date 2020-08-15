Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Минобороны США действительно создаст рабочую группу, которая займётся расследованием сообщений о появлении неопознанных летающих объектов. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО», — говорится в распространённом заявлении.

Из него следует, что Пентагон планирует лучше понять природу и происхождение объектов, которые изредка появляются в небе, а также сосредоточит своё внимание на вопросах национальной безопасности.

Ранее о создании специальной группы при Минобороны США, которая займётся исследованием сообщений о неопознанных летающих объектах сообщало американское телевидение.

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