Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Xbox проводит акцию Ultimate Games Sale, в рамках которой со скидкой продаются более 500 различных игр. Об этом 15 августа сообщил портал Screen Rant.

В списке распродажных позиций присутствуют такие проекты, как Red Dead Redemption 2, Dark Souls III и игры серии Modern Warfare. Поклонники французской студии Arkane могут приобрести коллекцию её игр со значительной скидкой, в неё, в частности, включен шутер Prey. Акция продлится до 24 августа 2020 года, однако цена на некоторые игры вернётся к своему обычному значению раньше.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Xbox Фил Спенсер заявил: новая консоль Xbox Series X будет работать так же тихо, как и Xbox One X. Он сказал, что при игре дома не ощущает разницу в шуме у этих двух консолей.

Читайте ранее в этом сюжете: Xbox Series X будет шуметь так же, как и Xbox One X