Москва, , 05:28 — REGNUM В субботу, 15 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 16 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +9… +11 °С.

Ветер северо-западный, западный 4−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +6… +11 °С ночью. Без осадков.

В воскресенье, 16 августа, днём в столице ожидается +21… +23 °С. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С.

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