Буэнос-Айрес, , 05:00 — REGNUM Излечение 199 005 пациентов от коронавирусной инфекции нового типа подтверждено в Аргентине с начала пандемии, сообщается на сайте аргентинского минздрава.

При этом число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в республике увеличилось до 282 437, в том числе за последние сутки — 6365.

Также выросло общее количество летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 — на 99 смертей. Всего в Аргентине по этой причине погибли 5527 больных.

При этом было проверено 911 596 проб анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Аргентине заканчивается срок действия карантинных мер, направленных на борьбу с пандемией.

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