Лос-Анджелес, США, , 04:57 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Apex Legends выложили в сеть трейлер её шестого сезона. Видео было опубликовано 14 августа на Twitter-странице проекта.

Геймеры могут видеть в ролике новое оружие Volt SMG и нового персонажа Rampart. Им также показали как будет работать игровой крафтинг (создание предметов) и продемонстрировали изменения, которым подверглась карта World's Edge.

Точная дата старта шеcтого сезона Boosted пока не известна. Осенью 2020 года Apex Legends должна появиться в сервисе Steam компании Valve.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Apex Legends впервые рассказали о нововведениях шестого сезона