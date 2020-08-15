Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Геймеры, принявшие участие в бета-тестировании игры Marvel's Avengers столкнулись с многочисленными проблемами. Об этом 15 августа сообщил портал Screen Rant.

В соответствующей ветке на форуме Reddit они сообщали, что постоянно получали сообщения об отсутствии подключения к серверам. Некоторые из них написали, что они даже не могли зайти на сайт игры, чтобы объединить учётные записи и получить награду за участие в одом из ивентов (внутриигровых событий) Fortnite.

Издание отметило, что наплыв количества желающих перегрузил ресурсы Square Enix и Crystal Dynamics. Позже разработчики сообщили, что они решили проблему, им потребовалось для этого около четырёх часов.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1294307410434088960

Напомним, Marvel's Avengers в значительной степени является онлайн-игрой, поскольку геймеры могут проходить её в кооперативном режиме (играть за членов команды Мстителей из комиксов Marvel могут до четырёх человек). Полноценный релиз игры запланирован на 4 сентября 2020 года.

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