Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Первый патч, выпущенный к ПК-версии Horizon Zero Dawn удалил сохранения некоторых геймеров. Об этом 14 августа сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что, к счастью, сохранения не пропали бесследно и существует возможность восстановить их при помощи службы OneDrive. Геймеры, у которых включен облачный сервис Steam Cloud могут вообще не столкнуться с этой проблемой.

Ранее ИА REGNUM сообщило: владельцы ПК-версии Horizon Zero Dawn заметили, что в игре появляются графические артефакты. Это происходит в случае, если она запускается с разрешением 4K.

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