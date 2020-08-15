Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Бывшего заместителя директора NASA — главу директората по пилотируемым программам Дугласа Ловерро подозревают в предоставлении корпорации Boeing преференций в тендере на разработку спускаемого модуля для программы освоения Луны Artemis. О расследовании, начатом прокуратурой США в отношении бывшего чиновника NASA, 14 августа сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации газеты, прокуратура столичного округа Колумбия предполагает, что Ловерро неофициально сообщил старшему вице-президенту подразделения космических и военных разработок Boeing Джиму Чилтону о намерении руководства NASA отказать Boeing в предоставлении тендера на создание лунного модуля по причине его технических особенностей и высокой стоимости. Это позволило компании через несколько дней подать обновлённую заявку, которая, тем не менее, была отклонена NASA из-за несоблюдения сроков представления изменений. Что привело к победе в конкурсе компаний SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics. После расследования, проведённого NASA, по предложению директора NASA Джеймса Брайденстайна Ловерро ушёл в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, созданием посадочного модуля для высадки астронавтов США с космических кораблей на Луну займутся компании SpaceX, Blue Origin и Dynetics. Контракт NASA с частными американскими компаниями был заключён в рамках лунной программы США «Артемида».

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