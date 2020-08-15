Лондон, 15 августа 2020, 02:53 — REGNUM Стало известно название новой игры британской студии Rocksteady, созданной на основе комикса «Отряд самоубийц». Об этом 14 августа сообщил портал DSOGaming.
Игра получит официальное название Suicide Squad: Kill the Justice League («Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости»). Warner Bros и Rocksteady официально представят этот проект 22 августа 2020 года, на презентации появится актёр Уилл Арнетт. Ожидается, что разработчики покажут кинематографический трейлер.
По имеющейся информации, релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится на консолях нового поколения. Последней игрой Rocksteady стала Batman: Arkham VR для устройств виртуальной реальности, её релиз состоялся 11 октября 2016 года.
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