Франкфурт-на-Майне, Германия, , 02:44 — REGNUM Студия Crytek выложила в сеть новый скриншот предстоящего ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis. Изображение было опубликовано 14 августа на Twitter-странице компании.

Разработчики показали геймерам члена команды Raptor, одетого в нанокостюм. Стоит отметить, что скриншот выполнен в разрешении 8K и его можно использовать в качестве «обоев» для рабочего стола операционной системы.

https://twitter.com/Crysis/status/1294295242489966592

Напомним, после того, как в сети оказался трейлер Crysis Remastered, поклонники серии раскритиковали игру за низкий уровень графики для 2020 года. В результате разработчики объявили, что они решили отложить релиз ремастера на неопределённый срок, пообещав улучшить его качество.

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