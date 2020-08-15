Бразилиа, , 02:34 — REGNUM За сутки в Бразилии были подтверждены 50 644 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период наблюдений зафиксированы 3 275 520 подобных фактов, сообщается на странице в Twitter бразильского минздрава.

Также увеличилось общее число летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 — на 1060 смертей. Всего в Бразилии по этой причине скончались 106 523 пациента.

При этом выздороветь удалось 2 384 302 больным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к российской вакцине против коронавируса проявили интерес два штата Бразилии — Парана и Баия.

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