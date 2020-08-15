Нью-Йорк, США, , 02:22 — REGNUM Очередное обновление Red Dead Online принесло в многопользовательскую игру новых легендарных животных, на которых можно будет охотиться. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

Кроме того, разработчики сообщили, что геймеры, которые вновь зайдут в Red Dead Online после перерыва, получат различные награды. Кроме того, игроки получат скидку 30% на определённые наряды, скины (образы персонажей), оружие и лошадей.

Ранее ИА REGNUM сообщило: студия Rockstar Games признала, что последний патч добавил в Red Dead Online множество ошибок. Разработчики попытались исправить их, однако в итоге не смогли это сделать и решили «откатить» проблемное обновление.

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