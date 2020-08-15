Тирана, , 02:36 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в пятницу, 14 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 639 человек в стране было выявлено 146 носителей коронавируса. Уже второй день подряд выявляемое число заразившихся становится самым высоким суточным показателем за всю историю наблюдений. При этом ещё 79 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 7117 случаев заражения коронавирусом. 3695 человек уже излечились от COVID-19. 219 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов.

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По официальным данным, лечение в стране проходят 3203 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру, Леж, Влёру и Фиер. Сильнее всего затронуты коронавирусом лица в возрасте от 55 до 64 лет, на втором месте лица в возрасте от 25 до 34 лет.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 115 пациентов с COVID-19, 16 из них проходят интенсивную терапию и пять подключены к аппаратам ИВЛ. Однако врачМарьета Дервиши из госпиталя Шефчет Ндрочи заявила, что только в их госпитале лечение проходят примерно 210 человек, что означает, что на самом деле в албанских госпиталях лежат свыше 300 пациентов с COVID-19.

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