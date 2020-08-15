Красноярск, , 02:36 — REGNUM В субботу, 15 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха +22… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 15 на 16 августа ожидается до +14 °C.

Скорость юго-восточного (северо-восточного) ветра 4−9 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 августа, в Красноярске до +24 °C днём и до +11 °C ночью. Без осадков.

В понедельник, 17 августа, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью до +12 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 августа в Туруханском муниципальном районе, центральных и южных районах Красноярского края местами грозы. В ряде районов региона сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.