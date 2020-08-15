Нью-Йорк, США, , 01:16 — REGNUM Визит к своему младшему брату Роберту Трампу в госпиталь в американского города Нью-Йорк нанес президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным телеканала ABC, брат главы государства ранее был доставлен в медучреждение из-за тяжелого заболевания. При этом диагноз не уточняется. Закончив посещение госпиталя, Трамп выехал в городок Бедминстер в штате Нью-Джерси.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в США в продажу поступила книга Мэри Трамп — племянницы Дональда Трампа, в которой она критикует своего дядю. В книге также подчеркивается колоссальное влияние Роберта Трампу на брата — будущего главу государства.

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