Нью-Йорк, США, 15 августа 2020, 01:16 — REGNUM Визит к своему младшему брату Роберту Трампу в госпиталь в американского города Нью-Йорк нанес президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.
По данным телеканала ABC, брат главы государства ранее был доставлен в медучреждение из-за тяжелого заболевания. При этом диагноз не уточняется. Закончив посещение госпиталя, Трамп выехал в городок Бедминстер в штате Нью-Джерси.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле в США в продажу поступила книга Мэри Трамп — племянницы Дональда Трампа, в которой она критикует своего дядю. В книге также подчеркивается колоссальное влияние Роберта Трампу на брата — будущего главу государства.
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