Москва, , 00:50 — REGNUM Сообщения в СМИ о предложении взимать деньги с граждан России за эвакуацию с территории иностранного государства в условиях пандемии коронавируса не соответствуют действительности, сообщили 14 августа в пресс-службе МИД РФ.

«Постановление Правительства №370 от 31 мая 2010, в которое предполагается внести изменения, никак не связано с финансированием организации вывозных рейсов в условиях пандемии коронавируса и приостановления регулярного сообщения, — говорится в сообщении. — Оно предполагает предоставление помощи россиянам на безвозмездной основе в исключительных случаях при наличии непосредственной угрозы их жизни».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что предложенные изменения никак не относятся к порядку эвакуации российских граждан, поскольку подобные мероприятия проводятся по указу президента России и в соответствии с постановлением правительства РФ №1216.

Кроме того, изменения, которые предложили внести в МИД, расширят применение постановления №370 для учёта тех случаев, с которыми может столкнуться любой гражданин за рубежом (например, утеря или кража денег и документов).

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