Москва, , 00:28 — REGNUM Около 300 человек приняли участие в несанкционированной акции у посольства Белоруссии в Москве, где 14 августа собирались недовольные итогами голосования на выборах белорусского президента и последовавшими действиями местных силовиков.

Участники акции пришли к посольству красными и белыми цветами, плакатами со словами поддержки белорусскому народу. Мероприятие проходило при сопровождении сотрудников полиции, без задержаний.

В настоящее время недалеко от места проведения акции дежурят несколько полицейских автозаков. Обстановка возле посольства спокойная.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что протестующие выражают несогласие с оглашенными итогами выборов главы Белоруссии, на которых за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%.