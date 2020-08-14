Кейптаун, , 23:58 — REGNUM За сутки в Южно-Африканской республике подтверждена смерть 286 человек от COVID-19, жертвами болезни с начала эпидемии стали 11 556 человек, 14 августа сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

Согласно отчету, за прошедшие сутки число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР увеличилось на 6275, до 579 140. Переболели COVID-19 и считаются выздоровевшими 461 734 пациента.

ЮАР находится на первом месте в Африке по числу выявленных случаев COVID-19. По числу проведенных тестов страна также является лидером на континенте — в ЮАР сделана уже 3 351 111 проверка на коронавирус.

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