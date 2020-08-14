Москва, , 23:26 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 14 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже около 251 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 688 — за последние сутки. Скончались 4645 больных COVID-19, излечились около 195 тысяч пациентов.