Ростов-на-Дону, , 23:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыли неврологическое отделение клиники Ростовского государственного медицинского университета. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Результаты внепланового тестирования 68 сотрудников отделения выявили наличие инфекции у двух сотрудников. При этом проявлений коронавируса у них не было.

«Предполагается, что работа скорой помощи возобновится 17 августа, а плановая госпитализация — 24 августа», — говорится в сообщении.

При этом клиника Ростовского государственного медуниверситета продолжает принимать ещё в большом объёме (в связи с перепрофилированием ряда больниц) пациентов с инсультами, инфарктами, беременных с сопутствующими заболеваниями, недоношенных детей, людей с тяжёлыми заболеваниями крови, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.