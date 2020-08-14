Ростов-на-Дону, , 22:47 — REGNUM Доход губернатора Ростовской области Василия Голубева за 2019 год составил 8 млн 55 тыс. 570,55 рубля. Для сравнения: в 2018 году доход главы региона составил 6 млн 717 тыс. 178,59 рубля, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 августа.

Список недвижимого имущества, находящегося в собственности и пользовании донского губернатора, не изменился. Так, в его собственности, согласно сведениям о доходах за минувший год, находятся земельный участок 1670 кв. метров, два жилых дома 120,2 и 357,9 кв. метра, в пользовании — два земельных участка площадью 1600 и 970 кв. метров, жилой дом площадью 476,8 кв. метра и летняя кухня (27,8 кв. метра).

Автомобиля в собственности у Голубева по-прежнему нет.

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