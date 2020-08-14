Москва, , 22:36 — REGNUM Мессенджер Telegram по случаю своего семилетия объявил о начале внедрения функции видеозвонков. Соответствующая запись опубликована 14 августа в официальном блоге мессенджера.

«Telegram исполняется семь лет… Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нас нередко просили? — быстрые и безопасные видеозвонки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для защиты данных при осуществлении видеозвонков будет использоваться оконечное шифрование, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков. В ближайшие месяцы Telegram планирует запустить также групповые видеозвонки, а в будущем дополнить видеозвонки новыми функциями.

В сообщении уточняется, что пока новая функция будет доступна только пользователям смартфонов на базе операционной системы Android.

В Telegram принесли извинения пользователям iOS, отметив, что «модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения», хотя она «была отправлена в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play».

«К сожалению, пользователям iOS придётся вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление», — заявили в администрации мессенджера.

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