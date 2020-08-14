Бишкек, , 22:02 — REGNUM Только у одного из восьми госпитализированных с подозрением на сибирскую язву жителей Ошской области Киргизии подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения сегодня, 14 августа.

В лаборатории Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

У остальных семи попавших в Ошскую межобластную объединенную больницу сельчан, занимавшихся разделыванием туши зараженной коровы, лабораторные анализы оказались отрицательными.

Поскольку сибирская язва у них диагностирована не была, то врачи и эпидемиологи приняли решение выписать их из больницы.

Также отмечается, что 288 жителей села Тогуз-Булак, контактировавших с заразившимся сибирской язвой мужчиной, будут находиться под наблюдением врачей до 24 августа, несмотря на то, что признаки болезни у них отсутствуют.

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