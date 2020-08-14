Париж, , 21:52 — REGNUM Власти Франции объявили Париж и Марсель зонами высокого риска по коронавирусу, 14 августа сообщает Agence France-Presse.

Эпидемиолог министерства здравоохранения Франции Даниэль Леви-Брюль заявил, что ситуация в двух крупнейших городах страны является «тревожной» и может усугубиться, «если не будут приняты меры, чтобы остановить рост числа случаев».

Во Франции в последние дни суточное число случаев COVID-19 держится выше 2000, что соответствует уровню конца апреля. Подтвержденное число случаев заболевания составляет 212 211, погибли 30 406 человек.

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