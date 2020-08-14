Красногорск, , 21:47 — REGNUM В сентябре на улице Московской в подмосковных Люберцах начнётся строительство новой насосной станции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Положительное заключение на создание данного объекта уже получено. На данный момент готовится документация для проведения конкурентных процедур по выбору подрядчика, который выполнит работы.

«Согласно проекту мероприятия, срок строительства составляет 3,5 месяца, что позволит завершить работы в I квартале 2021 года», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В подмосковных Луховицах до конца 2020 года построят новую школу