Луховицы , Московская область, , 21:33 — REGNUM До конца 2020 года в подмосковных Луховицах будет достроена начальная школа. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Строительство блока начальной школы на улице Первомайской в Луховицах планируют завершить на год раньше срока. Благодаря этому объект будет введён в эксплуатацию в декабре 2020 года.

«Ведется кладка наружных и внутренних стен, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Общая строительная готовность объекта — 40%», — отмечено в сообщении.

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