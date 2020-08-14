Москва, , 21:25 — REGNUM Смертность от COVID-19 в Москве в июле сократилась в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об это сообщает 14 августа департамент здравоохранения столицы.

По данным департамента, в целом превышение смертности в Москве по отношению к среднеиюльскому показателю за последние три года составило 1040 случаев.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль. При этом количество случаев на 50% меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, от COVID-19 как основной причины смерти в июле скончались 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне (1605), и почти в четыре раза меньше, чем в мае (2757).

В департаменте подчеркнули, что к COVID-19 отнесены «все, даже спорные сомнительные случаи», и «уже три месяца к смерти от обычной пневмонии не было отнесено ни одного случая».

Сообщается также, что летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 4,9% при учёте всех случаев, в том числе когда COVID-19 выступал в качестве сопутствующего заболевания, и 2,4% — при учёте лишь тех случаев, когда он явился основной причиной.