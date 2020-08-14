Киев, , 20:31 — REGNUM Партия «Европейская солидарность» требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной рады из-за «катастрофической» ситуации с коронавирусом.

Об этом вечером 14 августа заявил народный депутат Рады Ростислав Павленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий напомнил, что Украина ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19, но при этом, по его мнению, руководство страны продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы.

Соратник Порошенко раскритиковал практику использования средства спецфонда борьбы с коронавирусом не по назначению, заявив, что это фактически является «преступлением против собственного народа».

«В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», — призвал Павленко.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине выявили 1.732 заболевших коронавирусом, что является новым антирекордом для страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, 13 августа, и составил 1.592 заболевших за сутки.

Для созыва внеочередной сессии рады необходимо согласие 150 депутатов, поэтому фракции Рады могут его инициировать без согласия «Слуги народа».