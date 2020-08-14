Афины , , 20:16 — REGNUM Правительство Греции объявило о повторном ужесточении «коронавирусных» ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, 14 августа сообщает агентство Reuters.

В соответствии с правительственным постановлением в Греции до 24 августа установлен запрет на собрания более 50 человек, рестораны и бары в Афинах и других районах будут работать до полуночи.

В последние дни суточное число выявляемых случаев COVID-19 в Греции превышает 250, что является максимальным уровнем с начала эпидемии в стране.

Читайте также: В Австрии вводят ограничения для въезжающих из Хорватии

Читайте развитие сюжета: Албания ужесточила режим пересечения границы с Грецией